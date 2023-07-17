В Баку затопило торговый центр "Сядяряк" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Торговый центр "Сядяряк" затопило.

Как сообщает в понедельник Trend, интенсивные дожди, начавшиеся в Баку со вчерашней ночи, создали трудности в некоторых местах города.

Так в результате проливных дождей в торговом центре "Сядяряк" возникли серьезные проблемы. Предприниматели сообщают, что дождь нанесен им серьезный ущерб.

Напомним, что согласно данным Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, в Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 16 июля до утра 18 июля ожидается периодически дождь. В некоторых частях полуострова осадки, вероятно, примут интенсивный ливневый характер. Температура воздуха опустится на 5-8° по сравнению с предыдущими днями.

Представляем эти кадры: