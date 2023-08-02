БАКУ /Trend/ - Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян останется под арестом.

Как сообщает в среду Trend, согласно информации пресс-службы Совета Верховного суда, Апелляционный антикоррупционный суд направил дело на новое расследование, однако оставил меру пресечения неизменной.

Также названа причина повторного ареста торговца оружием Давида Галстяна (Патрон Даво). Галстяна, ранее освобожденного под залог, отправили под арест в связи с тем, что следствие представило суду новые факты: находясь на свободе, он пытался препятствовать следствию путем незаконного воздействия на участников судебного процесса.

Напомним, что Давид Тоноян был министром обороны Армении во время Второй Карабахской войны.