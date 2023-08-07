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Тяжелое ДТП в Шамкире, есть погибший

Общество Материалы 7 августа 2023 14:38 (UTC +04:00)
Тяжелое ДТП в Шамкире, есть погибший

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В Шамкире произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает в понедельник Trend, происшествие было зафиксировано на участке автодороги Шамкир-Гедабей, проходящей по территории Шамкирского района.

Так, в результате потери управления водителем автомобиля марки "ВАЗ", транспортное средство перевернулось. От полученных травм скончался находившийся в автомобиле пассажир Эльмир Ибрагимов, 2007 года рождения. Водитель Рамиль Натиг оглу Гулиев и еще один пассажир были госпитализированы.

По данному факту проводится расследование.

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