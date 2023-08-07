Малейка Аббасзаде обратится к абитуриентам в прямом эфире

БАКУ /Trend/ - Выбор специальности для поступления в высшие учебные заведения Азербайджана будет осуществляться посредством интернета с 16 по 28 августа. Председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде в ходе трансляции на канале Youtube проинформирует абитуриентов на основе статистических данных о вопросах, на которые следует обратить внимание при выборе специальности.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Прямая трансляция для абитуриентов по II и III группам специальностей состоится 11 августа в 11:00, а по I, IV и V группам специальностей - 18 августа в 11:00.

Отметим, что очередной выпуск журнала" Абитуриент" и брошюра "На что обращать внимание при выборе специальности по II и III группам специальностей" намечены к выпуску к концу этой недели. Соответствующие брошюры по I и IV группам специальностей будут опубликованы до конца следующей недели - после того, как апелляционная комиссия, созданная в связи с результатами экзаменов, завершит свою работу.

Напомним, что вступительные экзамены по I и IV группам специальностей были проведены 22-23 июля 2023 года.