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В Азербайджане пройдет второй этап вступительного экзамена в резидентуру

Общество Материалы 13 августа 2023 07:35 (UTC +04:00)
В Азербайджане пройдет второй этап вступительного экзамена в резидентуру

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет экзамен второго этапа вступительного экзамена в резидентуру, передает Trend.

В экзамене примут участие 934 кандидата. Из них 756 человек будут сдавать экзамен по азербайджанскому, а 178 - по русскому сектору. Среди подавших заявки 294 парня и 640 девушек. 336 человек являются выпускниками текущего года, 598 человек - предыдущих лет, 8 человек - граждане иностранных государств.

Экзамен, который пройдет в Баку и Нахчыване, начинается в 10:00 и продлится 2 часа 30 минут. В 09:45 в здание проведения экзамена кандидаты допускаться уже не будут.

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