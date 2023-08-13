В Азербайджане пройдет второй этап вступительного экзамена в резидентуру

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет экзамен второго этапа вступительного экзамена в резидентуру, передает Trend.

В экзамене примут участие 934 кандидата. Из них 756 человек будут сдавать экзамен по азербайджанскому, а 178 - по русскому сектору. Среди подавших заявки 294 парня и 640 девушек. 336 человек являются выпускниками текущего года, 598 человек - предыдущих лет, 8 человек - граждане иностранных государств.

Экзамен, который пройдет в Баку и Нахчыване, начинается в 10:00 и продлится 2 часа 30 минут. В 09:45 в здание проведения экзамена кандидаты допускаться уже не будут.