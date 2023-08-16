Кубок мира по шахматам в Баку: соперником Ниджата Абасова в полуфинале станет Магнус Карлсен

БАКУ /Trend/ - Соперником азербайджанского шахматиста Ниджата Абасова в полуфинале Кубка мира в Баку станет норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, сообщает в среду Trend.

Напомним, что соперником Ниджата Абасова в 1/4 финала был Сантош Гуджрати Видит (Индия). Накануне первую партию шестого раунда азербайджанский шахматист сыграл вничью, а во второй - обыграл соперника. Общий счет игры 1/4 финала 1,5 – 0,5 в пользу азербайджанского шахматиста.

В 1/4 финала Кубка мира Магнус Карлсен (Норвегия) встретился за шахматной доской с Гукешом Доммараджу (Индия). Первую классическую партию Магнус Карлсен выиграл, а вторую сыграл вничью. Общий счет игры в 1/4 финала 1,5 – 0,5 в пользу Карлсена.

Первая партия полуфинала состоится 19 августа.

Напомним, что в стартовый список Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку вошли 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской. В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Турнир продолжится до 25 августа. Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долларов США.

Кубок мира по шахматам проходит в Marriott Boulevard в Баку.