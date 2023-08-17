Кубок мира по шахматам в Баку: результаты второй партии 6 раунда

БАКУ /Trend/ - На Кубке мира по шахматам в Баку 16 августа прошла вторая классическая партия шестого раунда (1/4 финала среди мужчин, 1/2 финала среди женщин), сообщает Trend.

Соперником азербайджанского шахматиста Ниджата Абасова в 1/4 финала был Сантош Гуджрати Видит (Индия). Первую партию шестого раунда азербайджанский шахматист сыграл вничью, а во второй - обыграл соперника. Общий счет игры 1,5 – 0,5 в пользу азербайджанского шахматиста. Таким образом Ниджат Абасов вышел в полуфинал, где его соперником станет Магнус Карлсен (Норвегия). Первая партия полуфинала состоится 19 августа.

Результаты второй партии 1/4 финала Кубка мира среди мужчин:

Магнус Карлсен (Норвегия) - Гукеш Доммараджу (Индия) – 0,5-0,5 (общий счет за две партии 1,5-0,5);

Арджун Эригайси (Индия) - Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 0-1 (общий счет за две партии 1-1);

Фабиано Каруана (США) - Леньер Домингес Перес (США) – 1-0 (общий счет за две партии 1,5-0,5);

Ниджат Абасов (Азербайджан) - Сантош Гуджрати Видит (Индия) – 1-0 (общий счет за две партии 1,5-0,5).

Результаты второй партии 1/2 финала Кубка мира среди женщин:

Нургюль Салимова (Болгария) - Анна Музычук (Украина) - 0,5-0,5 (общий счет за две партии 1-1);

Александра Горячкина (ФИДЕ) - Тань Чжунъи (Китай) - 0,5-0,5 (общий счет за две партии 1,5-0,5).

Участники Кубка мира, которые по результатам двух классических партий сыграли со своими соперниками вничью, 17 августа встретятся на тай-брейке.

Напомним, что в стартовый список Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку вошли 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской. В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Турнир продолжится до 25 августа. Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долларов США.

Кубок мира по шахматам проходит в Marriott Boulevard в Баку.