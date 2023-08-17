Кубок мира по шахматам в Баку: тай-брейк шестого раунда

БАКУ /Trend/ - 17 августа на Кубке мира по шахматам в Баку проходит тай-брейк шестого раунда (1/4 финала среди мужчин, 1/2 финала среди женщин), сообщает в четверг Trend.

В нем играют участники Кубка мира, которые по результатам двух классических партий раунда сыграли со своими соперниками вничью.

Сегодня за шахматной доской встретились: Арджун Эригайси (Индия) - Рамешбабу Прагнанандха (Индия); Анна Музычук (Украина) - Нургюль Салимова (Болгария).

Соперником азербайджанского шахматиста Ниджата Абасова в 1/4 финала был Сантош Гуджрати Видит (Индия). Первую партию шестого раунда азербайджанский шахматист сыграл вничью, а во второй - обыграл соперника. Общий счет 1,5 – 0,5 в пользу азербайджанского шахматиста. Тем самым Ниджат Абасов вышел в полуфинал, где его соперником станет Магнус Карлсен (Норвегия).

Первая партия полуфинала состоится 19 августа.

Напомним, что в стартовый список Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку вошли 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской. В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Турнир продолжится до 25 августа. Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долларов США.

Кубок мира по шахматам проходит в Marriott Boulevard в Баку.