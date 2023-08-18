БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на пассажирских транспортных средствах будут установлены новые устройства.

Как сообщает в пятницу Trend, это нашло отражение в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым указе "О применении закона Азербайджанской Республики от 14 июля 2023 года № 973-VIQD "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об автомобильном транспорте".

Согласно изменению, в закон вводится понятие аналогового тахографа - электромеханического устройства, устанавливаемого на транспортном средстве с целью непрерывной регистрации всех данных о его движении, в том числе пройденном расстоянии, скорости движения, а также периодах работы и отдыха водителя.

Отметим, что установка тахографа не относится к внутригородским такси, а касается международных пассажирских и грузовых перевозок.