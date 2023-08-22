Азербайджанское Общество Красного полумесяца о доставке гуманитарных грузов армянским жителям Карабаха

БАКУ /Trend/ - Общество Красного полумесяца посредством своих сотрудников и волонтёров готово поддержать доставку любого гуманитарного груза с продуктами питания, медикаментами, медицинскими принадлежностями, одеждой армянским жителям Карабаха по дороге Агдам-Ханкенди.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в сообщении Азербайджанского Общества Красного полумесяца.

"Азербайджанское Общество Красного полумесяца на протяжении более 100 лет, начиная с 1920 года, являясь составной частью Международного комитета Красного Креста и Движения Красного Полумесяца, руководствуясь фундаментальными принципами международного движения, в частности принципами нейтралитета, беспристрастности, единообразия, осуществляет свою деятельность как в мирное время, так и в условиях военных конфликтов, во время чрезвычайных ситуаций, оказывая необходимую гуманитарную помощь жертвам войны, вынужденным переселенцам и беженцам, пострадавшим от мин и т.д., независимо от их вероисповедания, национальной принадлежности, расы, политических взглядов", - говорится в сообщении.

Было отмечено, что Общество в тесном сотрудничестве с Международным комитетом Красного Креста и Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в период Первой Карабахской войны, 44-дневной войны и пандемии COVID-19 оказали пострадавшим соответствующую гуманитарную помощь.

"За 30 лет своей деятельности обе международные структуры реализовали в республике достаточно разнообразные проекты в гуманитарной сфере. К сожалению, в последнее время мы наблюдаем предвзятую кампанию вокруг темы гуманитарных потребностей армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджанской Республики. Принимая это во внимание, азербайджанское Общество Красного полумесяца заявляет, что с помощью своих сотрудников и волонтёров готово поддержать доставку любого гуманитарного груза с необходимыми продуктами питания, медикаментами, медицинскими принадлежностями, одеждой и т.д. армянским жителям по дороге Агдам-Ханкенди. Осуществление этой гуманитарной миссии полностью соответствует требованиям как национального законодательства, так и Женевских конвенций и дополнений к ним, а также соответствующей поправки 2022 года к Севильскому соглашению, принятому в 1997 году. Согласно этому изменению, ведущая роль в осуществлении гуманитарной помощи отводится национальным обществам. Для осуществления этой гуманитарной миссии мобилизован весь потенциал азербайджанского Общества Красного полумесяца как национального общества. Это заявление было принято на расширенном заседании Управляющего совета Общества Красного полумесяца Азербайджана 21 августа 2023 года", - говорится в заявлении.