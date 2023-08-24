Названо число усыновленных в Азербайджане детей

БАКУ /Trend/ - За январь-июль 2023 года в Азербайджане было усыновлено 90 детей - 45 мальчиков и 45 девочек.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, на основании указа главы государства с 1 ноября 2019 года управление в сфере усыновления возложено на министерство.

Министерством была обеспечена электронизация управления и услуг в этой сфере. Для контроля за обеспечением физического и духовного развития усыновленных детей мониторинги в семьях проводятся ежеквартально в первый год усыновления, и один раз в год в последующие годы до достижения детьми 18-летнего возраста.

Также продолжаются меры по реинтеграции, в результате которых в этом году 103 ребенка были возвращены из государственных детских учреждений в свои семьи - это 54 мальчика и 49 девочек.

Отметим, что в 2022 году было усыновлено 215 детей: 110 мальчиков и 105 девочек. Из них 136 детей в возрасте до 3 лет, 67 - в возрасте от 4 до 11 лет и 12 - в возрасте от 12 до 18 лет.