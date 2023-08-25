Азербайджанские борцы вышли в следующий этап соревнований на международном университетском фестивале (ФОТО)

ЕКАТЕРИНБУРГ /Trend/ - Азербайджанские борцы вышли в следующий этап соревнований на международном университетском спортивном фестивале.

Как сообщает в пятницу Trend, в соревнованиях по вольной борьбе азербайджанский спортсмен Сабухи Юнусов (в весовой категории 57 кг) победил соперника из Монголии со счетом 6:2 и прошел в финал.

Сабир Джафаров (70 кг), одержав победу над соперником из Монголии Шнебаяром Делегом со счетом 10:0, вышел в четвертьфинал.

Джейхун Аллахвердиев, выступающий в весовой категории 61 кг, по итогам встречи с представителем Ирана Веиси Махти одержал победу со счетом 4:2, тем самым пройдя в четвертьфинал.

На квалификационном этапе Фарид Джаббаров (86 кг) одержал победу над белорусским спортсменом Алексеем Кухарчуком со счетом 8:3, Рамиз Гасанов (74 кг) обыграл казахстанца Алинура Такирова со счетом 6:0, Айдын Ахмедов (125 кг) одержал победу над представителем России Таилуном Оиуном со счетом 4:0.

Напомним, что международный университетский спортивный фестиваль, который проходит с 19 по 31 августа, посвящен 300-летию города Екатеринбург. Студенты различных университетов из 36 стран соревнуются в нем в 14 видах спорта.

Азербайджан на фестивале представляют 69 спортсменов из 10 учебных заведений - 54 мужчины и 15 женщин. Наши представители соревнуются в 8 видах спорта - бадминтон, настольный теннис, бокс, борьба, тхэквондо, футзал, плавание, самбо.