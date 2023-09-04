Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Процесс разминирования в Азербайджане продолжается в ускореном темпе – Вугар Сулейманов

Общество Материалы 4 сентября 2023 16:05 (UTC +04:00)
Процесс разминирования в Азербайджане продолжается в ускореном темпе – Вугар Сулейманов

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Сразу после освобождения территорий Азербайджана от оккупации начались работы по разминированию, которые в данный момент продолжаются в ускореном темпе.

Как передает в понедельник Trend, об этом заявил председатель правления Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (АNAMA) Вугар Сулейманов в своем выступлении во время презентации машины для разминирования, произведенной в Азербайджане.

"На протяжении двух лет мы закупали технику для разминирования зарубежом, однако сейчас та же техника производится в Азербайджане, что очень радует", - добавил он.

Отметим, что предприниматели передали в дар Фонду возрождения Карабаха машину для разминирования «Revival P», произведенную группой компаний "Improtex".

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости