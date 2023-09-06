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Стала известна среднемесячная заработная плата учителей в Азербайджане

Общество Материалы 6 сентября 2023 16:34 (UTC +04:00)
Стала известна среднемесячная заработная плата учителей в Азербайджане

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/- Стала известна среднемесячная заработная плата учителей в Азербайджане.

Как передает в среду Trend, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев во время брифинга для СМИ, посвященного новому учебному году.

Он сообщил, что на сентябрь 2023 года эта сумма составляет 830 манатов.

"По мере проведения сертификационных экзаменов к окладу учителей будут делаться надбавки, что приведет к увеличению их средней заработной платы. В феврале 2023 года эта цифра составляла 790 манатов",- добавил министр.

Отметим, что министерство науки и образования проводит брифинг для СМИ. На брифинге выступает министр науки и образования Эмин Амруллаев.

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