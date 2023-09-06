Уступки в образовании подобны измене Родине - Эмин Амруллаев

БАКУ /Trend/ - Уступки в образовании подобны измене Родине.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время брифинга для СМИ, посвященного новому учебному году,

Министр отметил, что до сертификации педагогов детсадов могут проводиться диагностическиеэкзамены.

"Это будет поэтапный процесс. Мы должны понимать, что если специальность человека не подходит для дошкольного образования, то его работа в данной сфере не принесет ничего хорошего. Для учителей детских садов не будет никаких уступок на сертификационном экзамене. Наше единственное требование к учителям - правильно обучать подрастающее поколение. Ничего больше", - добавил министр.

Отметим, что министерство науки и образования проводит брифинг для СМИ. На брифинге выступает министр науки и образования Эмин Амруллаев.