Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Ветреная погода в Баку сохранится до завтрашнего утра

Общество Материалы 10 сентября 2023 23:01 (UTC +04:00)
Ветреная погода в Баку сохранится до завтрашнего утра

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 10 сентября в 21:00, наблюдающийся в Азербайджане сильный ветер с вечерних часов в регионах постепенно ослабел до 7-12 м/с.

Как передает Trend, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Отмечается, что максимальная скорость северо-западного ветра в Баку и на Апшеронском полуострове временами достигала 26-30 м/с. По данным станции "Нефтяные камни", высота волны в море достигала 4,5 метра.

В Лянкяранском, Астаринском, Ярдымлинском и Лерикском районах прошли кратковременные проливные дожди. В настоящее время температура воздуха в Баку и на Апшеронском полуострове составляет до 20 градусов, в низменных районах - 23-25 ​​градусов, в горных районах - 8-13 градусов.

Ветреная погода сохранится в Баку и на Апшеронском полуострове до утра 11 сентября.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости