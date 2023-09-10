Ветреная погода в Баку сохранится до завтрашнего утра

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 10 сентября в 21:00, наблюдающийся в Азербайджане сильный ветер с вечерних часов в регионах постепенно ослабел до 7-12 м/с.

Как передает Trend, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Отмечается, что максимальная скорость северо-западного ветра в Баку и на Апшеронском полуострове временами достигала 26-30 м/с. По данным станции "Нефтяные камни", высота волны в море достигала 4,5 метра.

В Лянкяранском, Астаринском, Ярдымлинском и Лерикском районах прошли кратковременные проливные дожди. В настоящее время температура воздуха в Баку и на Апшеронском полуострове составляет до 20 градусов, в низменных районах - 23-25 ​​градусов, в горных районах - 8-13 градусов.

Ветреная погода сохранится в Баку и на Апшеронском полуострове до утра 11 сентября.