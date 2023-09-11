БАКУ/Trend/- В этом году в бакинских школах начнется пилотное применение методистской службы.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил министр науки и образования Азербайджанской Республики Эмин Амруллаев на сентябрьской конференции работников образования города Баку.

Министр отметил, что со следующего года, основываясь на результатах аттестации, будет начата поддержка педагогов другими работниками образования, набравшими высокие баллы.

Отметим, что в Баку проходит сентябрьская конференция бакинских работников образования. В мероприятии принимают участие министр науки и образования Азербайджанской Республики Эмин Амруллаев, руководитель Управления образования города Баку (УОГБ) Мехрибан Велиева, депутаты парламента, ректоры вузов, руководители соответствующих структурных подразделений министерства и УОГБ, представители общественности, директора школ, учителя и представители СМИ.