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До конца года оплата проезда в бакинском метро QR-билетами станет возможной на большинстве станций (Эксклюзив)

Общество Материалы 12 сентября 2023 12:13 (UTC +04:00)
До конца года оплата проезда в бакинском метро QR-билетами станет возможной на большинстве станций (Эксклюзив)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - До конца этого года на большинстве станций бакинского метро будет реализована система оплаты билетами QR.

Об этом во вторник в экслюзивном заявлении Trend, сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

Он отметил, что в настоящее время, с учетом пассажирского контингента, система оплаты QR-билетами мобильного приложения "BakıKart" применяется на двух станциях: "Ходжасан" и "8 ноября".

"Через месяц начнется внедрение этой системы на станциях "Автовокзал", "Мемар Аджами", а затем на станциях зеленой и красной линий. К концу этого года внедрение системы станет реально на большинстве станций", - заявил Б.Мамедов

Отметим, что в ЗАО "Бакинский метрополитен" в качестве пилотного проекта впервые начато внедрение нового способа оплаты проезда. На станциях "Ходжасан" и "8 ноября" фиолетовой линии пассажиры, помимо пластиковой карты "BakıKart", могут воспользоваться QR-билетами мобильного приложения "BakıKart".

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