БАКУ /Trend/ - Названа численность населения Азербайджана.

Как сообщили в среду Trend в Государственном комитете статистики Азербайджана, численность населения по состоянию на 1 августа 2023 года составила 10 157 406 человек по результатам последней переписи населения.

Удельный вес городского населения составил 54,6 процента, сельского населения - 45,4 процента. Удельный вес мужчин - 49,8 процента, женщин - 50,2 процента.

В январе-июле текущего года районными (городскими) регистрационными отделами министерства юстиции страны было зарегистрировано 64 627 новорожденных, и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель снизился на 1000 человек населения с 12,2 до 11,0.