Министр науки и образования Азербайджана принял участие в Дне знаний в Физули (ФОТО)

ФИЗУЛИ/Trend/ - В полной средней школе № 1 имени Мирзы Улугбека города Физули состоялось мероприятие, посвященное Дню знаний.

Как сообщает карабахское бюро Trend, в мероприятии приняли участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов, сотрудники министерства науки и образования, представители общественности.

Выступившие на мероприятии сообщили, что полная средняя школа № 1 имени Мирзы Улугбека города Физули на 960 ученических мест была построена президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым от имени узбекского народа и подарена жителям Физули.

В 2023/2024 учебном году в указанной школе организовано 11 классов из 160 учащихся, преподавать здесь будут 15 учителей.

Отметим, что спустя 30 лет в Физули впервые прозвенел школьный звонок.

Напомним, что здание школы, построенное на трех гектарах земли, состоит из двух этажей и подвала. В школе созданы 40 классных комнат, 6 лабораторий, 2 кабинета информатики, 5 функциональных учебных кабинетов, актовый и спортивный залы, столовая, библиотека. На территории школы построено футбольное поле, места для отдыха и проведения мероприятий, беговые дорожки, контрольно-пропускной пункт, котельная, резервуары для воды, трансформаторная подстанция и другие неободимые вспомогательные здания.