После капремонта сдан в эксплуатацию эскалатор одной из станций бакинского метро

БАКУ /Trend/ - Один из эскалаторов второго вестибюля станции метро «28 Мая» бакинского метрополитена сдан в эксплуатацию после капитального ремонта.

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространило ЗАО "Бакинский метрополитен".

"На втором выходе станции, который находится в эксплуатации с 2010 года, работают три эскалатора типа ET-3M. Согласно техническим требованиям, эскалаторы данного типа должны быть остановлены на капитальный ремонт при достижении пробега в более 150 тыс. км. После завершения ремонта были проведены диагностические испытания", - говорится в сообщении.

Было отмечено, что инспекция метрополитена оценила соответствие работ эксплуатационным требованиям и нормам и приняла решение о сдаче эскалатора в эксплуатацию.