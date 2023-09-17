Азербайджанский борец вышел в финал лицензионного чемпионата мира

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец вольного стиля Осман Нурмагомедов вышел в финал лицензионного чемпионата мира, проходящего в столице Сербии Белграде.

Как передает Trend, спортсмен, выступавший в весовой категории 92 кг, победил всех своих соперников.

В финале, который пройдет завтра 18 сентября, он встретится с казахстанцем Ризабеком Айтмуханом.

Еще два атлета из Азербайджана, Туран Байрамов (74 кг) и Орхан Абасов (79 кг), поборются за бронзу.

Отметим, что лицензионный чемпионат мира завершится 24 сентября.