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На международной конференции в Баку по выяснению судьбы пропавших без вести принято заявление

Общество Материалы 18 сентября 2023 18:36 (UTC +04:00)
На международной конференции в Баку по выяснению судьбы пропавших без вести принято заявление

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - По итогам прошедшей в Баку международной конференции "Усиление национальных и международных усилий по выяснению судьбы пропавших без вести" принято заявление.

Как сообщает Trend, заявление зачитала заместитель начальника управления по гуманитарным и социальным вопросам министерства иностранных дел Азербайджана Шафа Гасымова.

Отметим, что сегодня при организации Государственной комиссии Азербайджана по делам пленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан прошла международная конференция "Усиление национальных и международных усилий по выяснению судьбы пропавших без вести" с участием бывших глав государств и правительств зарубежных стран, представителей международных организаций, в том числе структур, осуществляющих деятельность в гуманитарной сфере, международных политических экспертов.

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