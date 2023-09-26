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Еще 2 автоцистерны с топливом отправлены в Ханкенди (ФОТО)

Общество Материалы 26 сентября 2023 16:48 (UTC +04:00)
Еще 2 автоцистерны с топливом отправлены в Ханкенди (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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АГДАМ /Trend/ - Центральная власть Азербайджана направила очередную помощь в Ханкенди.

Как сообщает во вторник Trend, в Ханкенди отправлены две автоцистерны с топливом.

Отметим, что ранее сегодня в Ханкенди были отправлены 2 автоцистерны с 34 тоннами дизельного топлива и 30 тоннами бензина.

Отметим, что по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева для решения социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе была создана рабочая группа, возглавляемая заместителем премьер-министра Шахином Мустафаевым. Рабочая группа действует в рамках Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

Напомним, что первые две автоцистерны с топливом были отправлены в Ханкенди 23 сентября.

Еще 2 автоцистерны с топливом отправлены в Ханкенди (ФОТО)
Еще 2 автоцистерны с топливом отправлены в Ханкенди (ФОТО)
Еще 2 автоцистерны с топливом отправлены в Ханкенди (ФОТО)
Еще 2 автоцистерны с топливом отправлены в Ханкенди (ФОТО)
Еще 2 автоцистерны с топливом отправлены в Ханкенди (ФОТО)
Еще 2 автоцистерны с топливом отправлены в Ханкенди (ФОТО)
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