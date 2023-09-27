Руководящий состав минобороны Азербайджана посетил Вторую Аллею шехидов в День памяти (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - 27 сентября по случаю Дня памяти руководящий состав министерства обороны Азербайджанской Республики во главе с генерал-полковником Закиром Гасановым посетил Вторую Аллею шехидов.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны, сначала был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики в сопровождении военного оркестра.

"Память о сыновьях Родины, ставших шехидами за независимость и обеспечение территориальной целостности Азербайджана, почтили минутой молчания. Были прочитаны молитвы душам шехидов и возложены цветы к их могилам.

В завершении генерал-полковник З.Гасанов и другие руководящие лица министерства встретились с членами семей и родственниками шехидов и поинтересовались их заботами.

Члены семей шехидов выразили удовлетворение работами по реконструкции и благоустройству Аллеи шехидов, а также поблагодарили за уважительный и достойный уход за могилами шехидов", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что 27 сентября 2020 года началась Отечественная война, которая продолжалась 44 дня и завершилась блестящей победой Азербайджана над Арменией.

Отметим, что согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в Азербайджане 27 сентября ежегодно отмечается День памяти в знак глубокого уважения к азербайджанским солдатам и офицерам, героически сражавшимся в 44-дневной Отечественной войне, отдавшим свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.