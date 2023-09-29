Сарсангское водохранилище уже находится под контролем сотрудников Госагентства водных ресурсов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана уже ведут мониторинг Сарсангского водохранилища.

Как сообщили Trend в Государственном агентстве водных ресурсов, после славной Победы нашей Армии Сарсангское водохранилище также перешло под контроль Азербайджана. В настоящее время эксплуатацию водохранилища осуществляет Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана.

Сарсангское водохранилище было построено и введено в эксплуатацию в 1976 году на реке Тертерчай.

Суммарная емкость водохранилища составляет 565 миллионов кубометров, полезный объем – 500 миллионов кубометров. Площадь водного зеркала водохранилища составляет 1346 га, длина береговой линии – 50,25 км.

Отметим, что 95 тыс.гектаров сельскохозяйственных угодий в Тертерском, Агдеринском, Агдамском, Агджабединском, Евлахском, Бардинском и Геранбойском районах будут обеспечены оросительной водой за счет Сарсангского водохранилища.