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Завершена поисково-спасательная операция в связи со взрывом на АЗС в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 29 сентября 2023 17:49 (UTC +04:00)
Завершена поисково-спасательная операция в связи со взрывом на АЗС в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана завершило поисково-спасательную операцию в связи со взрывом и пожаром на автозаправочной станции близ города Ханкенди.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространило МЧС.

В результате проведенной операции спасатели МЧС извлекли из-под завалов тела 48 человек.

Также силами МЧС были приняты необходимые меры безопасности на месте происшествия.

Напомним, что 25 сентября на автозаправочной станции недалеко от города Ханкенди произошел взрыв. В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие.

Завершена поисково-спасательная операция в связи со взрывом на АЗС в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
Завершена поисково-спасательная операция в связи со взрывом на АЗС в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
Завершена поисково-спасательная операция в связи со взрывом на АЗС в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
Завершена поисково-спасательная операция в связи со взрывом на АЗС в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
Завершена поисково-спасательная операция в связи со взрывом на АЗС в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
Завершена поисково-спасательная операция в связи со взрывом на АЗС в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
Завершена поисково-спасательная операция в связи со взрывом на АЗС в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
Завершена поисково-спасательная операция в связи со взрывом на АЗС в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
Завершена поисково-спасательная операция в связи со взрывом на АЗС в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
Завершена поисково-спасательная операция в связи со взрывом на АЗС в Ханкенди (ФОТО/ВИДЕО)
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