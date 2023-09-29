Агентство Азербайджана о количестве мин на освобожденных от оккупации территориях

БАКУ /Trend/ - Считаем, что число мин на освобожденных от армянской оккупации территориях может составлять около 1,5 миллиона.

Об этом сказал заместитель председателя правления Агентства Азербайджана по разминированию территорий Самир Поладов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, это не точные и не окончательные данные.

"Мы обнаружили в Лачине импровизированные мины. Они были установлены на пороге домов, во дворах. В целом 70 процентов взрывов мин произошло вдали от бывшей линии соприкосновения. Так, 52 минных инцидента произошли на бывшей линии соприкосновения, а 137 - на других территориях", - сказал он.