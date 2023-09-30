В Азербайджане вступают в силу новые требования к водителям такси

БАКУ /Trend/ - С завтрашнего дня вступают в силу новые требования к водителям легковых автомобилей такси.

Как сообщает в субботу Trend, это отражено в поправках к закону "Об автомобильном транспорте".

Согласно закону, водители легковых автомобилей такси должны пройти специальную подготовку, порядок, программа и сроки проведения которой устанавливаются соответствующим органом исполнительной власти. Организация и проведение специального обучения осуществляются министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана в лице Агентства наземного транспорта и министерством науки и образования в лице Государственного агентства профессионального образования в отношении обучающихся в профессиональных учебных заведениях министерства науки и образования. Независимо от форм собственности и организационно-правовой формы, спецобучение будет обеспечиваться образовательными учреждениями путем заключения договоров.

На основании оценки, проведенной Государственным экзаменационным центром, будет выдаваться документ, действительный в течение семи лет.

Отметим, что согласно указу от 18 августа 2023 года, подписанному главой государства в связи с применением закона "О внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях", штрафы за нарушение новых требований к перевозке пассажиров такси вступают в силу с 1 января 2024 года.