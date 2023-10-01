В Азербайджане завтра ожидаются дожди с грозами

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман, изморось. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, передает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологи.

Температура воздуха ночью составит 15-20 градусов, днем ​​- 23-28 градусов тепла. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85 процентов ночью и 40-50 процентов днем.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны ливневые дожди с грозами, град, в высокогорных районах ожидается снег. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 15-20 градусов, днем ​​22-27 градусов, в горах ночью 4-9 градусов и днем ​​10-15 градусов.