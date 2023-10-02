Совместными усилиями необходимо создавать устойчивые, инклюзивные населенные пункты - генсек ООН

БАКУ/Trend/ - Совместными усилиями необходимо создавать устойчивые, инклюзивные населенные пункты.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в обращении Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, озвученном исполнительным директором Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) Маймуной Мохд Шариф.

В его обращении отмечается, что увеличение количества зеленых насаждений в мире, воздействие жары и развитие местной экономики также влияют на производство продуктов питания.

"Важно защищать уязвимые группы, инвестировать и строить для них дома. Необходимо улучшать коммунальные и транспортные услуги, развивать цифровое предпринимательство. Глобальное сотрудничество в этой области имеет важное значение. Совместными усилиями необходимо создавать устойчивые, инклюзивные населенные пункты.

В этом году Всемирный день населенных пунктов рассчитан на устойчивую городскую экономику. Чтобы сдержать эти обещания, города должны выдержать несколько вызовов. Сюда входят изменения климата и экономические процессы", - отмечается в обращении Генсека ООН.

Напомним, что сегодня в Баку проходит форум "Всемирный День населенных пунктов", организованный в рамках "Недели градостроительства 2023".

В форуме принимают участие заведующий отделом экономических вопросов и политики инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики Шахмар Сезюмов, председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев, другие делегации из Азербайджана и зарубежных государств, государственные чиновники и представители СМИ.

Целью форума является содействие обмену знаниями, формулированию политики, вовлечению общественности, развитию навыков, сотрудничеству и стратегиям реализации устойчивого городского развития.

Всемирно известные международные эксперты и правительственные чиновники обсуждают проблемы продвижения доступной и качественной городской жизни для всех, а также развития устойчивых городов в рамках темы "Устойчивая городская экономика. Города как движущая сила развития и возрождения".