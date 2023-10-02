Представители иностранных СМИ прибыли на место обнаружения наркоплантации в Ходжалы (ФОТО)

ХОДЖАЛЫ /Trend/ - Представители иностранных СМИ прибыли на место обнаружения наркоплантации на площади в 100 гектаров в Ходжалы.

Как сообщает в понедельник с места события сотрудник Trend, представители зарубежных СМИ были шокированы увиденным.

Было подчеркнуто, что эта территория в непосредственной близости от аэропорта Ходжалы особо охранялась, и отмечено, что это не дикорастущая конопля.

Напомним, что, как сказал ранее журналистам руководитель пресс-службы МВД Азербайджана Эльшад Гаджиев, во многих местах, в том числе в Ходжалинском районе, на территориях, полностью взятых под контроль азербайджанской армией в результате антитеррористических мероприятий, были обнаружены наркоплантации.

«Эти факты и проведенные здесь экспертные исследования позволяют говорить, что здесь были созданы условия для выращивания наркосодержащих растений. Правительство Азербайджана неоднократно поднимало этот вопрос перед международными организациями», - добавил он.