Выслушаны обращения армянских жителей Карабаха

БАКУ /Trend/ - В рамках соответствующих поручений, данных рабочей группе по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе Азербайджанской Республики с целью обеспечения устойчивой реинтеграции местных армянских жителей в азербайджанское общество и предоставления им возможности пользоваться покровительством азербайджанского государства, сотрудники Государственной миграционной службы и министерства труда и социальной защиты населения продолжают соответствующую деятельность.

Как сообщает Trend, в совместном сообщении пресс-служб обеих структур говорится, что для первичной регистрации в целях присоединения к процессу реинтеграции, в приемное отделение, расположенное в городе Ханкенди, обратились 5 жителей, а во время выездного приема, проведенного в регионе, в Государственную миграционную службу обратились 2 жителя. Тем самым получены их заявки на первичную регистрацию, и они будут дополнительно проинформированы об исполнении этих заявок. Каждый из них выразил желание жить в Карабахском экономическом районе и, получив гражданство Азербайджанской Республики, пользоваться покровительством азербайджанского государства. Кроме того, во время выездного приема была проведена правовая просветительская работа с другими жителями, которые были проинформированы о процессе реинтеграции.

Также для определения текущих потребностей в связи с гуманитарной ситуацией министерством труда и социальной защиты населения была проведена оценка первичных социально-психологических, социальных, реабилитационных услуг с жителями, определены их потребности. В ходе оценки была проведена социально-психологическая просветительская работа, даны консультации по вопросам инвалидности и реабилитационных услуг.