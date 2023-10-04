Азербайджан проделал огромную работу по организации Международного конгресса астронавтики - глава Космического агентства

БАКУ /Trend/ - Азербайджан проделал действительно огромную работу по проведению Международного конгресса астронавтики.

Как сообщает Trend, об этом сказал глава турецкого Национального космического агентства Сердар Хусейн Йылдырым во время приема посольства Турции в Азербайджане в рамках 74-го Международного конгресса астронавтики.

По его словам, на данном конгрессе активно обсуждается исследование дальнего космоса, космический туризм, использование Луны в качестве базы, полеты на Марс и многое другое.

Он отметил, что через три месяца Турция отправит своего первого астронавта на Международную космическую станцию (МКС) в рамках научной миссии, что доказывает активное продвижение Турции в данной сфере.

Напомним, что 2 октября в Баку стартовал 74-й Международный конгресс астронавтики в партнерстве с Космическим агентством Азербайджанской Республики ("Азеркомос") и Международной астронавтической Федерацией.

В мероприятии приняли участие представители космических агентств, государственного сектора, инвесторов и частных космических компаний, местных и международных СМИ, а также более 5000 представителей из 101 страны. На Международном конгрессе астронавтики в выставочном павильоне представлены 150 компаний.

Международный конгресс астронавтики в Баку продлится до 6 октября.