Азербайджан сокращает расходы на иностранную помощь

БАКУ /Trend/ - В 2024 году в Азербайджане на иностранную помощь будет приходиться 80 миллионов манатов, или 0,2 процента расходов государственного бюджета.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство финансов.

Согласно информации, это на 29,5 процента меньше по сравнению с утвержденным на 2023 год прогнозом.

Расходы, связанные с иностранной помощью, составят 1,7 процента от общих расходов государственных услуг.

Напомним, что в следующем году доходы бюджета составят 34 миллиарда 173 миллиона манатов, а расходы - 36 миллиардов 763 миллиона манатов.