БАКУ/Trend/ – В больницах Азербайджана появится система "Randevu".

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала глава департамента маркетинга и связей с общественностью Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана Айнура Ахмедова в ходе пресс-конференции, посвященной выставке "Medinex - 2023", которая пройдет в Баку.

"Эта система находится на стадии тестирования. На выставке о ней будет представлена обширная информация", - подчеркнула А.Ахмедова.

Отметим, что в рамках выставки "Medinex - 2023" в Азербайджане пройдет форум медицинских инноваций, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева. Также на выставке будет организовано участие компаний, функционирующих в секторе красоты ("Beauty Azerbaijan"). В мероприятии примут участие 100 компаний из 14 стран. Выставка "Medinex" вновь послужит эффективной площадкой, позволяющей профессионалам отрасли и предпринимателям развивать деловые и налаживать новые контакты, обмениваться актуальной информацией и заключать выгодные контракты.

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