БАКУ /Trend/ - Арестовано лицо, совершившее вооруженное нападение на жилой дом в Сумгайыте.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на совместную информацию Генеральной прокуратуры и МВД Азербайджана, в результате неотложных мероприятий, проведенных сотрудниками прокуратуры и органов внутренних дел, были выявлены основания для подозрения в том, что ранее судимый Мушфиг Тагиев, 1987 года рождения, с целью мести своему соседу Анару Фараджеву, пришел во двор, где проживала семья последнего, залил бензином стены дома и поджег их, а после взрыва самодельного взрывного устройства открыл огонь из огнестрельного оружия, совершив умышленное убийство вышедших из дома Дагбека Фараджева и Сусаны Каракаш, и ранив Тарлана Фараджева и Серкан Каракаш, а также их соседей Этибара Сарыева и Мехмана Сарыева.

Согласно информации, были найдены и изъяты использованные при совершении преступления ружье ИЖ-18, патроны, порох, бензин и другие предметы.

Мушфиг Тагиев, задержанный в качестве подозреваемого в результате следственно-оперативных мероприятий, признан виновным по статьям 120.2.4, 120.2.7 (убийство двух лиц с особой жестокостью и общеопасным способом), 29, 120.2.3, 29, 120.2.4, 29, 120.2.7 (попытка убийства двух лиц с особой жестокостью и общеопасным способом), 29, 186.2.1, 29, 186.2.2 (попытка уничтожения имущества путем поджога и взрыва с причинением значительного ущерба) и 229.1 (незаконное изготовление взрывных устройств) УК АР. Он был привлечен в качестве обвиняемого, решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводится предварительное следствие.

В совместной информации Генеральной прокуратуры и МВД Азербайджана представителей СМИ и пользователей социальных сетей еще раз просят соблюдать требования законодательства и не делиться неуточненной информацией.

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