Азербайджан возрождает свои освобожденные от оккупации земли - турецкий путешественник

БАКУ /Trend/ - Армяне разрушили и заминировали эти азербайджанские земли во время их оккупации. Международное сообщество должно поддержать Азербайджан в разминировании. Заминирована такая площадь, что ее невозможно очистить за короткий период времени. По этой причине может затянуться процесс возвращения людей в родные края.

Об этом в понедельник сказал Trend турецкий путешественник Туфан Севинджэль.

Он отметил, что Азербайджан сейчас возрождает свои освобожденные земли.

"Мы, турки, счастливы в связи с тем, что азербайджанские земли освобождены. Нас очень беспокоило их нахождение в течение 30 лет под оккупацией", - добавил турецкий путешественник.

Отметим, что 4 ноября началась поездка в Карабах членов всемирно известного международного клуба путешественников "NomadMania".

В группу входит около 50 известных путешественников из 26 стран (США, Канада, Швейцария, Великобритания, Дания, Германия, Австрия, Польша, Финляндия, Норвегия, Испания, Венгрия, Румыния, Португалия, Сингапур, Австралия и т. д.). Группу возглавляет глава клуба "NomadMania", одна из ключевых фигур мировой элиты путешественников - Гарри Митсидис.

Напомним, что представители крупнейших международных туристических сетей мира – ETIC, MTP, TCC, "NomadMania", а также Клуба путешественников Турции и клуба "Piki Reels" (Великобритания), шведского "Club 100" за последние 2 года 8 раз посещали Карабах и Восточный Зангезур. Это девятый по счету визит.

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