В День Победы в Баку пройдет марш в сопровождении военного оркестра - некоторые дороги будут закрыты

БАКУ /Trend/ - По случаю Дня Победы 8 ноября с 09:00 до 13:00 по различным улицам и проспектам города Баку пройдет шествие личного состава Вооруженных сил Азербайджана в сопровождении военного оркестра. В связи с этим некоторые улицы и проспекты столицы будут временно закрыты.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщил сотрудник Управления государственной дорожной полиции (ГДП) города Баку Араз Аскерли.

Он отметил, что мероприятия запланированы по нескольким направлениям.

"Первый маршрут - Дворец Гейдара Алиева, проспект Бюль-Бюля, Киноцентр Низами, проспект Нефтяников, площадь Азадлыг, торговый центр "Амай". Второй маршрут - Аллея шехидов, комплекс Flame Towers, станция метро "Ичеришехер", крепостные ворота, Азербайджанский государственный кукольный театр, круг "Азнефть", памятник "Бахрам Гур". Третий маршрут - парк Г.Мусабекова, улица Абдуррахман бека Хагвердиева, проспект Гусейна Джавида, парк Гусейна Джавида, проспект Парламента, Аллея шехидов. Четвертый маршрут - спортивно-развлекательный центр "Олимпик Стар", улица Самеда Вургуна, Парк офицеров, Бакинский государственный цирк, Дворец Гейдара Алиева, памятник И.Насими (в сторону проспекта Нефтяников)", - подчеркнул А.Аскерли.

Он также упомянул, что в связи с шествием, дороги по указанным направлениям будут закрыты.

"Управление государственной дорожной полиции города Баку поздравляет каждого участника движения, всех граждан страны с Днем Победы. Просим не пользоваться автомобилем в указанных направлениях, чтобы поддержать образцовое шествие личного состава ВС Азербайджана с оркестром", - добавил сотрудник ГДП.

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