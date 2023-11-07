В программу приемного экзамена будут включены вопросы об антитеррористических мероприятиях в Карабахе - ГЭЦ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В программу приемного экзамена будут включены вопросы об антитеррористических мероприятиях локального характера в Карабахе.

Об этом говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

"Принимая во внимание важность темы, сообщаем, что в 2024 году на вступительных экзаменах по II и III группам специальностей на основе нижеуказанного материала по предмету "История" будут составлены задания, связанные с антитеррористическими мероприятиями локального характера, проведенными в Карабахском регионе 19-20 сентября 2023 года.

Антитеррористические мероприятия локального характера азербайджанской армии в Карабахском регионе 19-20 сентября 2023 года

Материалы также будут опубликованы во 2-м номере журнала" Абитуриент"в 2024 году", - говорится в сообщении.

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