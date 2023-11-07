Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В программу приемного экзамена будут включены вопросы об антитеррористических мероприятиях в Карабахе - ГЭЦ Азербайджана

Общество Материалы 7 ноября 2023 15:48 (UTC +04:00)
В программу приемного экзамена будут включены вопросы об антитеррористических мероприятиях в Карабахе - ГЭЦ Азербайджана

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В программу приемного экзамена будут включены вопросы об антитеррористических мероприятиях локального характера в Карабахе.

Об этом говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

"Принимая во внимание важность темы, сообщаем, что в 2024 году на вступительных экзаменах по II и III группам специальностей на основе нижеуказанного материала по предмету "История" будут составлены задания, связанные с антитеррористическими мероприятиями локального характера, проведенными в Карабахском регионе 19-20 сентября 2023 года.

Антитеррористические мероприятия локального характера азербайджанской армии в Карабахском регионе 19-20 сентября 2023 года

Материалы также будут опубликованы во 2-м номере журнала" Абитуриент"в 2024 году", - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости