Завтра в Баку будет до 20 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды на 13 ноября в Азербайджане.

Как сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове погода ожидается местами пасмурная, преимущественно без осадков. Временами будет преобладать юго-восточный ветер, который днем сменится умеренным северо-западным. Температура воздуха ночью составит 12-16°, днем – 17-20° тепла. Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность – 60-70 процентов.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Ночью и утром в некоторых регионах ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 7-11°С, днем – 18-23° тепла, в горах от 1° мороза до 4° тепла, днем – 5-10° тепла.