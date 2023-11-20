Мы сможем добиться защиты наших общих интересов на международной арене - председатель Госкомитета

БАКУ /Trend/ - Сегодня, на этой грандиозной конференции закладываются первые краеугольные камни инициативы, с помощью которой мы можем объединиться вокруг идей и деятельности в области защиты, продвижения прав и расширения возможностей женщин. Посредством этого, мы можем добиться изучения лучших практик в области более надежной защиты прав человека, приверженности идеалам справедливости и гуманизма, защиты наших общих интересов на международной арене.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила председатель Государственного комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова во время выступления на проходящей в Баку конференции Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин".

Б.Мурадова отметила, что в период, когда международное сообщество было озадачено тем, как бороться с таким беспрецедентным вызовом, как пандемия COVID-19, именно Движение неприсоединения под председательством Азербайджана сыграло важную роль в объединении глобальных усилий.

Также она подчеркнула, что онлайн-саммит ДН в мае 2020 года и последующая специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по этому вопросу в декабре являются яркими тому примерами.

"В дополнение к этим мероприятиям я хотела бы с большой гордостью отметить, что недавно созданные институты ДН, такие как Парламентская сеть и Молодежная организация, вносят серьезный вклад в многостороннее сотрудничество. Прошло несколько месяцев с тех пор, как в июле 2023 года на встрече министров Координационного бюро Президент Ильхам Алиев заявил, что идет работа по созданию Женской платформы Движения неприсоединения.

И вот уже Азербайджан в качестве председателя совместно с другими странами-членами предпринимает практические шаги с целью активизации ДН в сфере прав женщин", - сказала она.

Отметим, что в Баку проходит конференция Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин" при совместной организации Азербайджанской Республики (нынешнего председателя ДН), Уганды и Узбекистана (будущих председателей ДН).

Мероприятие проводится на основе инициатив, озвученных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на заседании на уровне министров Координационного бюро ДН в июле текущего года.

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