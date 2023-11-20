С этого года в Марокко предпринят шаг по решению многих проблем женщин в семье - марокканский министр

БАКУ /Trend/ - С 2023 года государство предприняло практический шаг к решению многих проблем женщин в семье в Марокко.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила министр солидарности, социальной интеграции и семьи Марокко Ааватиф Хайар во время выступления на проходящей в Баку конференции Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин".

"По состоянию на 2022 год до 18 миллионов женщин получили многочисленные льготы. Следовательно, этой возможностью воспользовались почти 18 миллионов семей", - подчеркнула министр.

Отметим, что в Баку проходит конференция Движения неприсоединения на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин" при совместной организации Азербайджанской Республики (нынешнего председателя ДН), Уганды и Узбекистана (будущих председателей ДН).

Мероприятие проводится на основе инициатив, озвученных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на заседании на уровне министров Координационного бюро ДН в июле текущего года.

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