Доходы женщин в Кувейте неуклонно растут - Генсек Верховного совета Кувейта по делам семьи

БАКУ /Trend/ - Доходы женщин в Кувейте неуклонно растут.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила генеральный секретарь Верховного совета Кувейта по делам семьи Марьям Алаземи во время выступления на проходящей в Баку конференции Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин".

"В Кувейте правам женщин уделяется большое внимание. Женщина играет особую роль в развитии и возрождении страны. Расширение прав и возможностей женщин является одним из приоритетных направлений для нас", - сказала М.Алаземи.

Отметим, что в Баку проходит конференция Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин" при совместной организации Азербайджанской Республики (нынешнего председателя ДН), Уганды и Узбекистана (будущих председателей ДН).

Мероприятие проводится на основе инициатив, озвученных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на заседании на уровне министров Координационного бюро ДН в июле текущего года.

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