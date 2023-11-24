В Азербайджане в этом году выявлено около 400 рекламных щитов, портящих внешний вид памятников

БАКУ /Trend/ - В течение текущего года сотрудниками Бакинского регионального управления Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия было выявлено около 400 рекламных щитов, незаконно размещенных на объектах, функционирующих в зданиях-памятниках столицы и нарушающих внешний вид памятников.

Об этом в пятницу Trend сообщили в Госслужбе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана.

"Некоторые из недостатков были устранены в короткие сроки в результате проведенных бесед. Другая часть этих рекламных щитов была демонтирована с фасадов в рамках сотрудничества с Государственным рекламным агентством. В настоящее время мероприятия в этом направлении продолжаются. Госслужба продолжает просветительскую деятельность в связи с этим, регулярно разъясняет недопустимость нанесения ущерба художественно-эстетическому виду памятников, информирует соответствующие учреждения о правилах размещения рекламных щитов на зданиях-памятниках, ремонтных, строительных, реставрационных и других работах. Еще раз призываем всех граждан Азербайджана оказать поддержку в сохранении памятников истории и культуры, чутко подходить к вопросу сохранения эстетического облика памятников",- говорится в сообщении Госслужбы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!