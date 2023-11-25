В Азербайджан привезли еще 10 зубров

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта реинтродукции зубров, осуществляемого Общественным объединением IDEA, министерством экологии и природных ресурсов и представительством WWF в Азербайджане 24 ноября в Азербайджан из Германии было доставлено еще 10 зубров.

Как сообщили в субботу Trend в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, завезенные зубры будут некоторое время содержаться в вольерах, а после прохождения периода адаптации будут выпущены на территорию Шахдагского национального парка.

Отметим, что с конца 2012 года Общественным объединением IDEA, министерством экологии и природных ресурсов и азербайджанским офисом Всемирного фонда дикой природы (WWF) ведется интенсивная работа по реинтродукции зубров в дикую природу страны. В соответствии с Соглашением о сотрудничестве, подписанным между Общественным объединением IDEA и Шахдагским национальным парком, для восстановления популяции вымерших зубров и их реинтродукции в природу страны, а также для разведения других видов диких животных в научных целях, в Исмаиллинском отделении Шахдагского национального парка выделено 305 гектаров, на территории построен комплекс для разведения и выпуска зубров в природу.

С мая 2019 года в Азербайджан завозятся зубры из Германии, Бельгии, Нидерландов. Так, в 2019 году на территорию страны было завезено 12 голов зубров, в 2020 году - 5, в 2021 году - 9, а в 2022 году - 10. Вместе с естественным приростом в настоящее время численность зубров на территории Шахдагского национального парка достигла 61 единицы.

Проект планируется продолжить до 2028 года и довести количество зубров до 100 голов.

После того, как зубры проходят адаптацию в течение двух лет, их выпускают в дикую природу. При этом на шее у животных закрепляют GPS-ошейник для отслеживания их траекторий движения и сбора информации об их образе жизни на более позднем этапе.

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