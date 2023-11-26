В Баку завтра ожидаются дожди

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 26 ноября.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью местами возможен дождь. Юго-западный ветер сменится сильным северо-западным ветром. Температура воздуха ночью составит 11-15° тепла, днем ​​- 15-20° тепла.

В районах Азербайджана завтра в основном будет без осадков. Однако в некоторых местах, начиная с горных районов, в течение дня ожидается дождь. В отдельных местах возможны ливневые дожди с грозами, в горнах и предгорных районах - снег. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. В отдельных местах западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 6-11° тепла, днем ​​15-20° тепла, ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем ​​4-9° тепла.