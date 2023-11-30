В Азербайджане упразднен "Научно-технологический парк" при НАНА

БАКУ /Trend/ - Упразднен ООО "Научно-технологический парк" при Национальной академии наук Азербайджана.

Как передает в четверг Trend, объявление об этом было размещено в официальной прессе.

Кредиторы могут в течение двух месяцев заявить свои требования по адресу: AZ1001 Баку, Сабаильский район, улица Истиглалият, дом 30, квартира 109.

Напомним, что "Научно-технологический парк" был создан в 2016 году (уставный капитал составляет 50 манатов).

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