Называющие себя вестниками прав человека, выдумывают себе "полномочия" в отношении того, кому будет предоставлено право на возвращение - Община Западного Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Некоторые силы, называющие себя вестниками прав человека, выдумывают себе "полномочия" в отношении того, кому будет предоставлено право на возвращение, признанное международным правом.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекберли во время выступления на Международной конференции "Обеспечить безопасное и достойное возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев: глобальный контекст и справедливое решение".

А.Алекберли рассказал об изгнании азербайджанцев из Армении, разрушении их культурного наследия, истории создания и деятельности Общины Западного Азербайджана и ее предшественника - Азербайджанского сообщества беженцев, основанного в 1989 году.

Кроме того, заявив, что право на возвращение, признанное Всеобщей Декларацией прав человека и другими важными международными конвенциями, является основной целью деятельности общины, А.Алекберли выразил решимость достичь этой цели посредством диалога.

"Недопустимо, чтобы требования изгнанных из Армении азербайджанцев вернуться в свои дома мирным путем были охарактеризованы как наносящие ущерб территориальной целостности или суверенитету Армении", - добавил А.Алекберли.

Отметим, что в Баку проходит Международная конференция на тему "Обеспечить безопасное и достойное возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев: глобальный контекст и справедливое решение".

В мероприятии принимают участие более 100 гостей из 30 стран.

Конференция продолжит свою работу в форме панельных дискуссий с участием известных международных экспертов и общественно-политических деятелей по таким вопросам, как изгнание азербайджанцев из Армении, проблема переселения на международной арене, вопрос возвращения в международном праве, трудности и успехи в области возвращения на практике, ситуация в этой сфере в различных регионах.

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