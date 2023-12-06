Азербайджанское искусство иллюминации внесено в список наследия ЮНЕСКО

БАКУ /Trend/ - Мультикультурный элемент "Искусство иллюминации", совместно подготовленный Азербайджаном, Ираном, Таджикистаном, Турцией и Узбекистаном, был внесен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, передает в среду Trend.

Как сообщила Национальная комиссия Азербайджана по делам ЮНЕСКО, решение было принято в ходе 18-й сессии Комитета по охране памятников истории и культуры в Ботсване.

Иллюминация - это многовековое декоративное искусство, практикуемое на страницах рукописей, каллиграфических текстах и миниатюрах. Основным компонентом является сусальное золото или золотая краска, оба из которых требуют специальных знаний и техник. Также используются натуральные пигменты, а в последние годы широкое распространение получили синтетические краски, такие как акварель или гуашь. Сегодня традиционные и современные интерпретации этого элемента можно увидеть в рукописях, миниатюрах и каллиграфии, а также в самостоятельных произведениях искусства.

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